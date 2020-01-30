Ливию на саммите Африканского Союза в Конго представит легитимная власть

Браззавиль, 30 января. Самолет главы МИД Временного правительства Ливии Абдула Хади Хувейджа вечером 29 января приземлился в Конго, где в скором времени начнется саммит Африканского союза. Главной темой международного мероприятия станет обсуждение ливийского кризиса.

Как отмечается, Абдула Хади Хувейджа в столицу Республики Конго Браззавиль был направлен по поручению Агилы Салеха, который является председателем единственного законного органа власти Ливии — Палаты Представителей (заседает в Тобруке).

Хувейдж проведет ряд встреч с лидерами делегаций из других стран, где будет поднят вопрос о дальнейшей работе по Ливии и способах сохранения режима прекращения огня. Кроме того, стороны обсудят темы, касающиеся двусторонних отношений.

В настоящее время в Ливии сохраняется перемирие, которое было введено в полночь 12 января. Россия смогла убедить участников вооруженного противостояния — Ливийскую национальную армию (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) — отказаться от боевых действий и уладить все противоречия путем переговоров.

Главным дестабилизирующим фактором, который ставит под вопрос режим прекращения огня в Ливии, стала Турция. Анкара поддерживает оружием и техникой террористические группировки, объединенные ПНС, а также активно вербует боевиков для участия в столкновениях против ЛНА.

Кроме того, террористы ПНС систематически устраивают атаки на позиции ЛНА, провоцируя их на ответные действия.