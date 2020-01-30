Совфед РФ поддержал упрощение трудоустройства для иностранных студентов

Совет Федерации одобрил закон, направленный на упрощение трудоустройства для зарубежных студентов. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, иностранцы, обучающиеся на очной форме в вузах и профучилищах, смогут работать без специального разрешения — на основании трудового или гражданско-правового договора.

«Это решение направлено в первую очередь на увеличение количества высококвалифицированных специалистов, что в целом будет способствовать социально-экономическому развитию страны», — прокомментировала одобрение закона член комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко.

Он напомнила, что такая задача была поставлена главой государства в майском указе в 2018 году.

«В этих же целях в сентябре президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, согласно которому со 2 октября текущего года иностранным специалистам потребуется проработать в России всего год вместо трех для получения российского гражданства. И в этом случае речь идет только о высококвалифицированных специалистах», — обратила внимание сенатор.

Отвечая на вопрос журналиста, она также уточнила, что ограничения студентов в выборе места работы, в том числе сферой, в которой они получают образование, не предусмотрено.

«На мой взгляд, приобретаемый опыт работы в стране проживания, особенно, если это проходит в рамках будущей профессии, способствует накоплению опыта, адаптации к стране, социализации, приобретению новых навыков и компетенций, что в свою очередь увеличит мотивацию продолжать жить и работать в России. А это уже напрямую соотносится с государственной миграционной политикой России», — добавила Кусайко.

По ее словам, трудоустройство не повлияет на уровень подготовки студентов.