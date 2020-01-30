Депутаты КПРФ в МГД покрывают Тарасова, выписавшего из бюджета 600 тысяч премии любовнице

Москва, 30 января. Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов «не видит нужды» объяснять информацию о премии в 600 тысяч рублей, выделенной его любовнице Олесе Тутевич. Соратники Тарасова по партии покрывают своего коллегу.

Напомним, ранее в Telegram-канале «Красная курилка» появилась информация, что депутат пристроил Тутевич на должность своего помощника. В ноябре прошлого года из бюджетных средств девушке выделили 600 тысяч рублей премии. Кроме того, любовница члена КПРФ пользуется его служебным автомобилем. Канал «Кремлевская прачка» опубликовал видео, на котором девушка, похожая на Тутевич, садится в Audi — именно такие машины выделяют депутатам МГД. Также стало известно, что Тарасов приобрел для себя и любовницы дорогостоящую путевку на отдых в ОАЭ.

После этих сообщений депутат попытался оправдаться на своей странице в Facebook, заявив, что не имеет полномочий распределять средства из бюджета.

«Помощникам остается сумма исключительно в рамках штатного расписания — суммы одинаковые для всех помощников с разбросом примерно в 10% в зависимости от стажа госслужбы», — написал он.

Тогда подписчики призвали Тарасова обнародовать ведомости, подтверждающие его слова. Депутат МГД ответил, что не видит в этом нужды.

Представители КПРФ в Мосгордуме бросились защищать депутата, заявляя, что он не обязан публиковать информацию о зарплатах своих помощников. А глава коммунистической партии в столичной думе Николай Зубрилин не стал брать на себя ответственность за Тарасова.

«Вообще, мы такие вещи не комментируем, при чем здесь я? Пусть вам отвечает сам Павел Тарасов», — сказал Зубрилин журналистам Daily Storm.

Сейчас у Тарасова в МГД три помощника. Стандартная зарплата на этой должности составляет 35 тысяч рублей. Как пишет Nation News со ссылкой на «Красную курилку», депутат имеет право сам распределять премии среди помощников из премиального фонда, составляющего 510 тысяч рублей. Сам депутат при этом не получает зарплаты, если не возглавляет одну из комиссий в МГД.

Отметим, что у соратников Тарасова по партии есть свой резон покрывать коллегу — некоторых депутатов КПРФ в МГД тоже подозревают в растрате бюджетных средств. Так, Екатерина Енгалычева наняла на должность помощника человека, с которым, возможно, состоит в близких отношениях, выделив ему зарплату в размере 400 тысяч рублей. На финансовых махинациях с деньгами, идущими на зарплаты помощников депутатов МГД, была поймана и Елена Шувалова.