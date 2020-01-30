Израильские ученые разработали первую в мире оптическую технологию шифрования

Москва, 30 января. Компания BGN Technologies из университета Бен-Гуриона в Негеве в Израиле заявила о завершении разработки первой в мире полностью оптической технологии шифрования «стелс».

Как объяснили специалисты, система сможет обеспечить большую безопасность для передачи данных и высокочувствительных облачных вычислений. Ожидается, что разработчики представят ее в Тель-Авиве на конференции Cybertech Global Tel Aviv.

По данным издания «Интересные новости», сейчас данные в основном шифруется с использованием цифровых методов. При этом передача ее осуществляется по волоконно-оптическим сетям.

Как пишет издание Planet Today, на безопасность и конфиденциальность технологии цифрового шифрования затрачиваются много времени и сил. Как подчеркнули ученые, в автономном режиме и используя интенсивные вычислительные мощности, вполне можно расшифровать данные.

Ранее физики впервые охладили звуковую волну с помощью лазера. Чтобы охладить оптомеханический прибор до сверхнизкой температуры, физики прибегают к лазерному охлаждению. Они уточнили, что сейчас специалисты умеют охлаждать приборы только с помощью оптомеханических полостей.

Однако группе специалистов под руководством Нильса Оттерстрома удалось охладить «свободные» фононы, «живущие» в 2,3-сантиметровом кремниевом оптическом канале.

Напомним, британские физики разрабатывают «невозможный двигатель» для армии США. Исследование проводится в рамках гранта, выделенного Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны США. Физики разрабатывают аналог двигателя EmDrive, созданного американским инженером-авиаконструктором Роджером Шоером в 2001 году. Тогда изобретатель заявил, что его устройство представляет из себя камеру-резонатор конической формы, к которой подключен магнетрон, излучающий микроволны.

Как писал RT, физики из МГУ разработали экологичный метод изготовления кремниевых нанонитей.