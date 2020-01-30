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Общество

Минздрав РФ назвал сепсис возможным симптомом коронавируса

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Минздрав РФ назвал сепсис возможным симптомом коронавируса

Москва, 30 января. Министерство здравоохранения РФ назвало сепсис возможным симптомом нового коронавируса, распространяющегося по миру из Китая. Об этом говорится на сайте ведомства.

Минздрав выпустил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции​​​ и направил их в регионы.

«Клинические варианты и проявления 2019-nCoV инфекции: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности… сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в декабре прошлого года власти Китая рассказали о вспышке пневмонии в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Медики установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус стал быстро распространяться по миру: заболевшие обратились к медикам за помощью в Японии, Канаде, США, Франции и других странах.

Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что число жертв нового коронавируса в стране уже выросло до 170 человек, количество зараженных превысило 7,7 тысячи граждан.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России пока не было зафиксировано ни одного случая поражения коронавирусом 2019-nCoV, однако риск сохраняется. Власти усилили наблюдение за эпидемиологической ситуацией, активизирован контроль на пунктах пропуска на границе РФ.

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Источник: Пресс-служба Минздрава РФ
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