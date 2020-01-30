Успенская эффектно ответила хейтерам новым фото с голыми плечами

Москва, 30 января. Эстрадная исполнительница Любовь Успенская эффектно ответила хейтерам в социальной сети Instagram. Королева русского шансона разместила в своем аккаунте снимок с голыми плечами, высмеяв острые комментарии касательно «любви к пластической хирургии».

«Спасибо всем хейтерам за любовь, послушала все советы, наколола все, что могла», — иронично подписала снимок артистка.

Пост отметила лайком коллега по цеху Лолита Милявская, кроме того, фанаты певицы восхитились новой фотографией.

«Красавица и умница, достойная самых высоких похвал! Советчики ничего не добились в этой жизни, бедные, несчастные, обделенные судьбой люди!» — поддержала Успенскую одна из участниц обсуждения.

Фолловеры в очередной раз признались певице в любви и отмечали, что ее песни заставляют и плакать, и радоваться. Впрочем, нашлись и те, кто обвинил Успенскую в «обмане», увидев фотошоп на снимке.

«Шею перефотошопили», — заметила verakolesnikova4424250.

Ранее пользователи Instagram раскритиковали резко изменившуюся из-за пластической хирургии внешность Успенской. Некоторые фолловеры предположили, отмечали «Дни.ру», что певица просто «перебрала с алкоголем», поэтому ее лицо выглядит странно. Хейтеры указали на то, что артистка потеряла «изюминку» из-за частых походов к хирургам.