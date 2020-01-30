Путин попросил Нетаньяху передать самые лучшие пожелания помилованной Иссахар и ее семье

Москва, 30 января. Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать самые лучшие пожелания помилованной в России израильтянке Нааме Иссахар и ее семье.

Глава государства встретился с представителем Израиля в Кремле и напомнил о его просьбе помиловать Иссахар, осужденную в России за контрабанду запрещенных наркотических средств.

Путин также отметил особую роль в разрешении этого вопроса иерусалимского патриарха, который привез ему письмо от матери осужденной девушки.

«Вы знаете, что указ о помиловании подписан. Передайте самые лучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме», — попросил глава РФ.

Ранее стало известно, что помилованная Путиным Иссахар 30 января покинула колонию и ожидает вылета родину. Как сообщает телеканал «360», домой девушка будет доставлена специальным бортом — Нетаньяху выразил желание забрать ее лично.

«Ридус» напоминает, что накануне израильский премьер прибыл в столицу России для встречи с российским лидером, чтобы 30 января обсудить детали американского плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, получившего название «сделка века».

В среду Нетаньяху поблагодарил президента РФ за помилование израильтянки, назвав его своим другом.

Напомним, Наама Иссахар была задержана в транзитной зоне столичного аэропорта «Шереметьево» весной 2019 года. В рюкзаке у девушки нашли 9,6 грамма гашиша. Гражданке Израиля было предъявлено обвинение в незаконном перемещении запрещенных веществ. В октябре того же года столичный суд приговорил Иссахар к 7,5 годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков.