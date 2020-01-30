Москва, 30 января. Телеведущая и светская львица Ксения Собчак обратилась к пластическому хирургу. Отмечается, что Собчак часто прибегает к косметологическим процедурам, но после свадьбы с режиссером и поэтом Константином Богомоловым обратилась за более серьезной помощью.

Собчак застукали в клинике пластической хирургии в Москве. Как пишут средства массовой информации, на днях телеведущую заметили с известным пластическим хирургом Сергеем Блохиным в его клинике в центре Москвы. Как пишет издание «СтарХит», 38-летняя журналистка прибыла на прием во «Фрау клиник» в районе станции метро «Курская» около 19.00. Как уточнили авторы публикации, врач специализируется на нескольких видах операций — омоложении, пластике груди и лицевой пластике.

Накануне Богомолов умилил фолловеров трогательным снимком со своей супругой Ксенией Собчак. На фото, опубликованном в социальной сети Instagram, он нежно обнимает журналистку. Сама экс-ведущая скандальной телевизионной стройки «Дом-2» Собчак также оставила короткий комментарий под снимком: «Мой».

Пользователи радовались, что влюбленные нашли друг друга, а также желали им хранить теплые чувства как можно дольше. Другие участники обсуждения напомнили звездной паре о том, что «счастье любит тишину».

Ранее Богомолов рассмешил фолловеров, разместив новое фото супруги Ксении Собчак в своем аккаунте. На снимке журналистка и ведущая авторской программы «Осторожно, Собчак!» позирует в воздушном платье пастельного оттенка на песке. Многие участники обсуждения сравнили Собчак с богиней и нимфой, отметив, что Богомолов относится к своей супруге с восторгом и трепетом.