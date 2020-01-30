Ветерану из Кемерова к юбилею Победы сделали необычный подарок

Москва, 30 января. Российские военнослужащие в преддверии празднования 75-летия Победы устроили для 94-летнего фронтовика-артиллериста Михаила Асанова встречу с установкой ЗИС-30 и дали пострелять из современной гаубицы. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Необычный подарок для 94-летнего ветерана сделали военнослужащие 41-й армии Центрального военного округа.

На полигоне в Кемеровской области фронтовику показали «боевую подругу» — легкую противотанковую самоходную артиллерийскую установку ЗИС-30.

«Михаил Асанов так обрадовался встрече с оружием Победы, рядом с которым воевал, что расцеловал гаубицу и рассказал военнослужащим о фронтовых буднях», — говорится в сообщении Министерства обороны России.

Затем российские военнослужащие показали ветерану современное оружие — гаубицу «Мста-Б», фронтовик сделал несколько выстрелов и успешно произвел наводку. После чего доложил начальнику бригады, что цель поражена.

Михаил Асанов с 16-ти лет в армии, где прошел курсы младших командиров. В мае 1944 года он был отправлен на 3-й Белорусский фронт. Асанов принимал участие в сражениях по освобождению Белоруссии и Литвы. Награжден орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу».

Федеральное агентство новостей ранее запустило проект «Дед Победы», в котором рассказало о мечте 95-летнего боевого ветерана Алексея Кужильного из Ясиноватой.