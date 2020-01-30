Военный эксперт Дандыкин заявил, что в рейтинге подлодок NI «божий дар спутан с яичницей»

Американское издание The National Interest назвало пять подводных лодок, способных уничтожить мир за полчаса. В список вошли три российские и две американские субмарины. Однако, по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, эксперты США, составившие этот рейтинг, плохо разбираются в подводном флоте.

Эксперты NI составили пятерку самых мощных подводных лодок, способных «уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась Третья мировая война». В нее вошли российские подлодки проекта 955 «Борей», проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М», а также американские субмарины типа «Огайо» и типа «Колумбия», строительство которых начнется в 2021 году, а поступление на вооружение — в 2031-м.

«Американцы в очередной раз путают божий дар с яичницей. Потому что в свой рейтинг они внесли многоцелевые и стратегические атомные подводные лодки, — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. — Можно согласиться с включением в список наших «Дельфинов», вооруженных ядерными ракетами «Синева» с разъединяющимися боеголовками. Этот подводный ракетный крейсер стратегического назначения действительно является очень серьезным оружием. Можно согласиться и с наличием в списке NI наших подлодок типа «Борей». Сейчас на вооружении российского флота три таких, но на подходе подлодки типа «Борей-М», отличающиеся улучшенными характеристиками. Логичнее их внести в этот рейтинг».

Что касается американских подлодок «Огайо», то они находятся в списке самых мощных субмарин «с большой натяжкой», потому что они достаточно старые, считает военный эксперт.

«А все остальные подлодки из списка NI — многоцелевые. Главная их задача — нанесение ударов по надводным кораблям и борьба с подводным флотом противника, а также, в случае необходимости, нанесение ударов крылатыми ракетами по береговым объектам. Наши «Ясень-М» не просто так называют убийцами авианосцев. То есть это оперативно-тактическое оружие, оно не способно за какой-то короткий промежуток времени уничтожить все живое на Земле», — объяснил Василий Дандыкин.

Он добавил, что многоцелевые подводные лодки обеспечивают безопасность ракетных подлодок в мировом океане. У американцев к таким подлодкам относятся субмарины типа «Вирджиния». Они охраняют стратегические подлодки для того, чтобы те могли нанести удар, когда это будет необходимо.