Толстой ответил украинскому депутату, сравнившему ПАСЕ с Карениной

Страсбург, 30 января. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой на сессии ПАСЕ поспорил с украинским депутатом Алексеем Гончаренко, сравнившим Ассамблею с Анной Карениной.

Во время выступления на дебатах по поводу полномочий российской делегации в ПАСЕ Гончаренко напомнил о «замечательном романе великого русского писателя Льва Толстого» — произведении «Анна Каренина».

«И ПАСЕ, словно Анна Каренина, разрывается между европейскими ценностями и российскими деньгами», — заявил украинский депутат.

По мнению Гончаренко, Ассамблея, как и главная героиня романа, «совершает самоубийство, бросаясь под поезд». Петр Толстой, являющийся потомком великого писателя, ответил на это заявление.

«Те, кто хотят действительно правды, сегодня поддержат полномочия российской делегации. Господин Гончаренко думает, что он Анна Каренина, но нет. Это не так», — цитирует главу делегации «Царьград».

Кроме того, Толстой отметил, что Россию по-прежнему пытаются очернять, не зная фактов.

Напомним, в 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма и РФ, произошедшего в результате законного референдума. В 2017 году Россия перестала платить членские взносы в Ассамблею. В июне 2019 года права российской делегации были восстановлены, несмотря на возражения Украины и других стран.

Ранее депутаты ПАСЕ попытались оспорить полномочия российской делегации на зимней сессии, однако в итоге полномочия все же были восстановлены в полном объеме, передает НСН.