Группа французов заявила о желании переехать в Крым

Симферополь, 30 января. Группа французских граждан, родственники которых эмигрировали с Крымского полуострова в 1920-х годах, попросила парламент Крыма помочь с переездом на полуостров на постоянное место жительства. Об этом рассказал глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он сообщил, что после воссоединения Крыма с Россией все больше «бывших соотечественников», проживающих за рубежом, изъявляют желание вернуться назад.

По его словам, группа из Франции посетит полуостров с ознакомительным визитом в этом году, а Госсовет республики в рамках своих полномочий окажет помощь в вопросе ее возвращения в регион.

«Мы познакомим их с историей и героическим прошлым Крыма. В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора», — подчеркнул парламентарий.

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что с 2014 года в Крым на постоянное место жительства переехали более 50 тысяч граждан Украины, напоминает телеканал «360». Он объяснил это тем, что у многих украинцев в Крыму остались родственники, друзья и недвижимость, которой в республике ничего не угрожает.

Напомним, полуостров воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Голосование показало, что подавляющее большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.