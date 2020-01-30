Директор пермского отеля, где погибли пять человек, задержан в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 января. Сергей Щербаков, директор мини-отеля «Карамель» в Перми, где при прорыве трубы с горячей водой погибли пять человек, задержан в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Сергей Щербаков задержан в «Кольцово» в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас владельца отеля повезут в Пермь.

Напомним, в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу с горячей водой. В результате случившегося погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще трое получили ожоги и были доставлены в больницу.

Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Ранее сообщалось, что прорыв трубы в хостеле происходит не в первый раз, но раньше жертв не было.

В пресс-службе губернатора Пермского края сообщили, что семьи погибших при прорыве трубы получат от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.