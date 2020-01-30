В московских аптеках продают маски из зараженной коронавирусом провинции Китая

В России на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, но ВОЗ заявляет о потенциале для масштабной вспышки вне Китая. Поэтому все страны предпринимают свои меры по защите от возможной угрозы. В Москве взяты под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов.

По словам мэра города Сергея Собянина, столица дополнительно закупает медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов. По иронии судьбы в московских аптеках продаются защитные маски для дыхания, сделанные в зараженной провинции Китая Хубей. Корреспондент ФАН обнаружил их во время подготовки репортажа.

Московские фармацевтические дистрибьюторы утверждают, что маски сейчас — самый ходовой и спекулятивный товар в аптеках, а в интернет-магазинах цена на них возросла в несколько раз за последние дни. В одной из популярных аптек города мы обнаружили анатомическую маску с клапаном — производитель обещает, что она защищает лучше обычной марлевой и может использоваться до восьми часов. Несмотря на то, что на упаковке написано «японские технологии», сделана маска в Китае, причем в городе Сяньтао той самой провинции Хубей, откуда сейчас распространяется вирус.

В самом Китае маски сейчас — самый дефицитный товар, в них «оделась» вся страна. Сообщалось, что китайские компании производят 8 млн медицинских масок в день. Свою гуманитарную помощь в виде этих защитных средства передала Корея, а торговая площадка Taobao удаляет объявления о продаже защитных масок по спекулятивным ценам.

В России «масочный режим» введен в Благовещенске на границе с китайской провинцией Хэйлунцзян, где подтверждены 37 случаев заражения коронавирусом.

Врачи утверждают, что маска — не самое надежное средство защиты, вирус может передаваться и через слизистую оболочку глаза. Обычные маски надо менять каждые 2–3 часа, а кроме этого почаще мыть руки и следить за здоровьем. Но в целом, маски на какой-то процент помогают.

Даже просто закрыться шарфом от кашляющего в метро человека — уже значит обезопасить себя от заражения, говорит руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

На данный момент известно о 7711 зараженных в Китае. Число скончавшихся в китайской провинции Хубэй, откуда и начал распространяться коронавирус, выросло до 170. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Тибете, то есть, зараженные есть во всех регионах страны.

В России все рейсы из Китая проходят тщательную проверку. В аэропортах усилен досмотр самолетов и пассажиров из КНР, вокзалы и поезда дезинфицируются. Создан оперативный штаб по борьбе с новым типом коронавируса. Новый коронавирус может проникнуть на территорию России в середине февраля, предполагает заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов.