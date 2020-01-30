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Почти половина россиян одобрили первые шаги Мишустина на посту премьер-министра

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Почти половина россиян одобрили первые шаги Мишустина на посту премьер-министра

Москва, 30 января. Первые действия Михаила Мишустина на посту председателя Кабмина Российской Федерации одобряет 48% граждан страны. Об этом говорится в результатах социологического исследования «Левада-центра». 

Согласно сведениям социологов, 37% респондентов не одобряют первые шаги нового премьер-министра, пишет «ФедералПресс»

Рейтинг деятельности российского лидера Владимира Путина остался без изменений — к работе главы государства с одобрением относятся 68% российских граждан.

Кроме того, по данным социологов, 52% опрошенных полагают, что дела в стране идут в правильном направлении — это максимальный показатель с начала 2018 года, уточняет «Царьград»

Опрос проведен 23-29 января наступившего года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения, участие в опросе приняли 1603 человека.

Напомним, Кабмин России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 января объявил, что уходит в отставку. Позже российский лидер Владимир Путин предложил занять пост главы правительства главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Государственная дума ратифицировала его кандидатуру.

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