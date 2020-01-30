Степаненко пообещала оставить наследство дочери Петросяна

Москва, 30 января. Дочь юмориста Евгения Петросяна от первого брака при разводе встала на сторону своей бывшей мачехи Елены Степаненко, которая тепло относится к Викторине и готова оставить ей наследство. Об этом рассказала ее приятельница.

По словам подруги Викторины, она частно приезжает из Нью-Йорка в Москву, чтобы повидать актрису, которую называет мамой и доверяет ей свои секреты. Именно Степаненко в свое время помогла Петросяну наладить отношения с дочерью. Общих детей у юмористов не было. Однако затем отец и дочь снова рассорились.

«Когда в жизни Петросяна появилась Брухунова (Татьяна, пятая супруга. — Прим. ФАН), Степаненко поделилась своими переживаниями с Викториной, – рассказала приятельница. – Дочка новое увлечение отца не приняла».

Степаненко, по ее словам, плохо переживает развод — Петросян для нее «был всем». Кроме того, паре предстоит раздел имущества, который редко бывает простым. Викторина уже попросила отца не забирать роскошную библиотеку, которую он сформировал в браке со Степаненко.

«Что касается Елены Григорьевны, то она уже пообещала оставить все наследство Викторине. Так и сказала: «Вы – моя семья, ближе у меня никого нет, поэтому все достанется вам!» — добавила приятельница дочери Петросяна.

Сама Степаненко комментировать эту информацию отказалась.

Напомним, известный артист и его помощница, несмотря на большую разницу в возрасте, узаконили отношения в начале декабря. Со Степаненко Петросян развелся в ноябре 2018 года, расставание проходило на фоне громкого судебного разбирательства.

Недавно интернет-пользователи обратили внимание на заметно округлившийся живот Брухуновой. Они предположили, что девушка ждет ребенка и тщательно скрывает свое положение объемной одеждой. Версия о беременности новой супруги Петросяна подтверждается тем, что она подписана в соцсетях на аккаунты родильного дома и магазинов детской одежды.