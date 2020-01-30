Украинцев возмутили посвященные России билборды в Киеве

Киев, 30 января. Билборды с надписью «Россия – наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и вызвали бурную реакцию украинцев. Фотографии, на которых запечатлены рекламные щиты, распространяют в соцсетях.

Посвященные России билборды заметили в нескольких районах украинской столицы. На них фигурирует имя предпринимателя Олега Катющенко.

«Я один удивляюсь, откуда такое могло появиться в Украине?» — возмутился пользователь Facebook Андрей Джулай.

Интернет-пользователи высказали предположение, что авторами наружной рекламы могли стать конкуренты Катющенко, компания которого с 2011 года занимается строительством.

«Не очень верится в то, что руководитель бизнеса может быть настолько тупым», – заявил бывший замминистра информации Украины Дмитрий Золотухин.

Как уточнили СМИ, в ночь на четверг специальная техника демонтировала рекламу на Житомирской и Позняках, куда ранее приезжала полиция.

«Ну что, доигрались … Теряем страну с каждым днем», – высказался один из координаторов инициативы «Прочь от Москвы» Андрей Смолий.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне государственного переворота в Киеве в 2014 году. На Украине тогда началась гражданская война, а Киев стал бездоказательно обвинять Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Украинские власти до сих пор не приняли волеизъявления крымчан, которые после госпереворота в Киеве заявили на народном референдуме о желании воссоединиться с Россией.