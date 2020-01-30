Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

Москва, 30 января. Федеральный закон, разрешающий россиянам выходить на охоту с луком и арбалетом, вступил в силу с 30 января. По новым нормам, эти предметы теперь приравниваются к охотничьему метательному стрелковому оружию.

К охотничьему оружию будут относиться луки, сила дуги которых составляет более 27 кгс (килограмм-сил), и арбалеты, сила дуги которых превышает 43 кгс.

Выход на охоту с любой из разновидностей оружия требует его предварительной регистрации в Росгвардии, а также получения охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение.

Законопроект о причислении луков и арбалетов к охотничьему оружию был принят в Госдуме в июле 2019 года, напоминает «МИР 24». Ранее луки со стрелами можно было использовать исключительно для спортивных соревнований. Охота с луком разрешена в ряде стран: Беларуси, США, Канаде, Австралии, а также в более чем 20 государствах Европы.

Помимо закона об использовании лука и арбалета, 30 января в России в силу вступил ряд других нормативно-правовых актов. «Парламентская газета» рассказала о том, что изменилось в стране с последнего январского четверга 2020 года.