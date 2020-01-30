Маликов пообещал выпустить песню, записанную вместе с Началовой

Москва, 30 января. Российский певец и композитор Дмитрий Маликов заявил, что выпустит песню, записанную с коллегой Юлией Началовой. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной его предстоящему юбилею.

Маликову 29 января исполнилось 50 лет. Как уточнил композитор, композиция, записанная с Началовой, называется «Вместе веселее». Она будет презентована поклонникам 31 января — в день рождения певицы.

Кроме того, Маликов поделился, что его совместная с блогером Юрием Хованским песня «Спроси у своей мамы» стал смелым экспериментом. По его словам, он удался.

«Это желание двигаться вперед. Юра сам предложил мне эту песню. Мне оставалось просто решиться на это. И до сих пор молодежь слушает эту песню, потому что действительно их мамы выросли на моих песнях», — подчеркнул Маликов.

Началовой не стало в начале 2019 года — она скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Как позже рассказал отец певицы Виктор Началов, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце. Похороны исполнительницы прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певицей пришли ее родные, близкие, поклонники, а также коллеги по цеху.

Ранее подруга исполнительницы Олеся Сазыкина раскрыла подробности личной жизни певицы. Она уточнила, что первый супруг Началовой, экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской изменял жене, хотя у них поначалу была «безумная любовь».

В январе 2020 года стало известно, что Началова незадолго до смерти спасла годовалого малыша, которому требовалась дорогостоящая операция по пересадке копии гена ASPA в головном мозге.