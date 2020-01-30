В Совфеде назвали возможные сроки полного отказа россиян от наличных средств

Москва, 30 января. Россия находится на пятой строчке по уровню цифровизации банковской сферы среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки и лидирует на европейской территории по распространенности мобильных платежей. Об этом сообщается в результатах исследования Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Как считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, уход от наличных расчетов может произойти раньше 2035 года. По мнению депутата, РФ необходимо наращивать конкурентные преимущества отечественной платежной системы, пишет «Парламентская газета».

«Чтобы повысить привлекательность нашей системы, необходимо сделать так, чтобы за эквайринг не взималась плата — тогда все предприниматели будут переходить на нее. Об этом нужно разговаривать на уровне Центробанка», — объяснил парламентарий.

Абрамов обратил внимание на то, что с учетом текущих темпов развития банковских технологий Россия может полностью уйти от наличных расчетов в ближайшие пять-семь лет.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал на то, что сегодня больше 50% переводов осуществляются на безналичной основе.