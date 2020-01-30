Новый глава Чувашии рассказал о первом разговоре с Путиным

Необходимо провести инвентаризацию действующих в республике программ и определить, эффективны ли они в решении поставленных президентом задач, считает врио главы Чувашии Олег Николаев. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей он рассказал о планах по восстановлению доверия населения к власти, ожиданиях от встречи с уволенным Михаилом Игнатьевым и возможном обновлении правительства региона.

— Олег Алексеевич, в последние несколько дней все говорили о том, что ваш предшественник может потерять свой пост. Было ли для вас ожидаемо, что станете временно исполняющим обязанности?

— Нет, конечно. Разве такие вещи могут быть ожидаемы? Это же решение президента страны, и очевидно, что в такие решения мало кто посвящен. Это достаточно узкий круг [людей], и я в него не вхожу.

— К разговору о президенте – какие вопросы вы обсудили с Владимиром Владимировичем? Каковы ваши впечатления от встречи?

— Конечно, для меня это было волнительно — первое, что могу сказать. Мы обсуждали первостепенные задачи, над которыми надо работать. Они очевидны, президент просто еще раз акцентировал на них [внимание]. О них он говорил многократно с разных площадок — обозначил в своем майском указе, конкретизировал в последнем послании, масштабировал их по отдельным направлениям.

— В послании и указах президент поставил задачи для всех российских субъектов. Вы как человек, работавший депутатом Госдумы, коренной житель региона, безусловно, можете назвать конкретные направления работы?

— Первая задача — провести серьезную инвентаризацию тех планов и программ, которые имеются в республике. [Необходимо определить], способны ли они достичь тех результатов и целей, о которых говорил президент, с точки зрения масштабов республики, скорректировать их в кратчайшие сроки, подобрать для этого, если необходимо, соответствующую команду — это как правительство, так и иные ответственные лица. И работать засучив рукава, объединяя всех, на достижение этих целей.

— Говоря об обновлении команды — будете ли вы приглашать специалистов-выходцев из республики, живущих в Москве и других регионах страны? Насколько может измениться состав?

— Насколько команда будет обновлена — зависит от результатов так называемой инвентаризации. Очевидно, что, когда мы обозначим новые задачи, будем смотреть, насколько способны эти люди, ответственные на конкретных позициях, их решить. Затем будем принимать решение. И вы правильно обозначили направление — кончено же, будем обращаться к тем, кто имеет чувашские корни, является выходцем из Чувашской Республики и сейчас эффективно работает, в том числе и за пределами региона.

Обязательно будем искать внутренние резервы, прежде всего среди молодых людей. Здесь, на мой взгляд, за последние годы президент реализовал очень хорошие инициативы — и это прежде всего программа «Лидеры России». Будем искать. Поставим задачу закрывать все позиции компетентными людьми.

— На данный момент несколько подорвано доверие к власти, как вы планируете его восстанавливать и выстраивать коммуникацию как с жителями региона, так и с новыми коллегами?

— Только ежедневной последовательной работой так, чтобы люди почувствовали результат. Если они будут слышать о наших планах и через некоторое время будут чувствовать реальное продвижение в сторону [реализации] этих планов, то очевидно, что такое доверие будет последовательно восстанавливаться. Именно так мы намерены действовать.

— Был ли у вас уже разговор с Михаилом Васильевичем Игнатьевым? Прошла ли передача дел?

— Нет, конечно, еще не было. Я как раз сегодня собираюсь вылетать [в регион] утром. Прилетим — там уже на месте определимся.

— Каковы ваши ожидания от встречи?

— У меня нет никаких ожиданий. Я привык действовать, если так можно выразиться, по ситуации. Я не ожидал, что меня назначат врио, президент предложил, доверил, соответственно, будем работать. Здесь — то же самое. Встретимся — как пойдет процесс.