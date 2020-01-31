Глава МИД Сирии и посланник ООН заявили о важности работы Комитета по конституции

Дамаск, 31 января. Вице-премьер и министр иностранных дел САР Валид Муаллем принял специального посланника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) в Сирии Гейра Педерсона и сопровождающую его делегацию. На встрече удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с политическим процессом в Сирии, важности принятия всевозможных усилий, оказания необходимой поддержки для достижения желаемого прогресса и его успеха в интересах сирийского народа. Стороны также сошлись на том, что все итоги политического процесса должны быть межсирийским решением с акцентом на необходимость уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности САР.

Политики подчеркнули важность соблюдения всех правил и процедур конституционного дебатного комитета для сохранения независимого решения Сирии без какого-либо внешнего вмешательства какой-либо стороны.

Стоит отметить, что на встрече присутствовали Фейсал аль-Микдад, заместитель министра иностранных дел и эмигрантов, Айман Сосан, заместитель министра, Мухаммад аль-Амрани, директор департамента специального бюро Министерства иностранных дел и эмигрантов.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сирии Валид Муаллем принял старшего помощника министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгара Хаджи и сопровождающую его делегацию.

Стороны обсудили развитие ситуации в Сирии в областях борьбы с терроризмом, а также политические события в регионе, различные вызовы, с которыми сталкиваются обе страны. Эта тема особенно важна в связи с действиями Соединенных Штатов Америки и их союзников, направленными против двух братских стран с целью подорвать их суверенитет и независимость.