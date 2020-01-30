Безпалько считает, что заявления Польши о «вмешательстве» РФ нацелены на любителей чуши

Москва, 30 января. Абсурдные обвинения Варшавы в адрес России в подготовке к вмешательству в польские выборы были вполне ожидаемы, заявил участник Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Польский профессор-историк Михал Войновский опубликовал статью «Президентские выборы как инструмент дестабилизации государств в теории и практике российских информационно-психологических операций в XX и XXI веках» в журнале Агентства внутренней безопасности страны «Обзор внутренней безопасности». В ней он утверждает, что Россия якобы намерена вмешаться в запланированные на весну этого года выборы. По его мнению, Москва якобы хочет дестабилизировать Польшу и ослабить международную позицию США и сплоченность Европейского союза, указал телеканал «360».

Безпалько, комментируя обвинения в адрес РФ, указал, что это виток антироссийской информационный войны, который раскручивается по сценарию Вашингтона. Он не исключил, что по итогам выборов мир услышит заявления со стороны Польши, что якобы Россия, использовав хакерские атаки, повлияла на результаты.

«Примечательно здесь другое. Запад заявляет, что своим «вмешательством» Россия приводит в руководство разных стран своих ставленников. Вот только враждебное отношение к РФ в этих государствах почему-то не меняется, — отметил аналитик в беседе с «Экономикой сегодня». — И если даже, как утверждали в США, Москва сделала президентом Дональда Трампа, почему санкции против РФ только усиливаются, хотя по логике лояльный политик должен их снимать? Методы информационных атак противоречат здравой логике, но манипуляторов это не беспокоит».

Польский историк считает, что Россия будет «вмешиваться» в выборы на территории Польши за счет «проведения тренингов для политических партий, членов штабов и избирательных комиссий, а также добровольцев на центральном и местном уровнях и проведение непрерывного анализа польского и зарубежного информационного пространства». Примечательно, что подобными технологиями обычно пользуются США.

Эксперт задал ряд риторических вопросов, которые лишь подчеркнули абсурдность обвинений польского государства. Например, если Москва влияет на итоги выборов в США и Польше, почему до сих пор не обеспечила себе хотя бы одного лояльного руководителя в ЕС, указал Безпалько.