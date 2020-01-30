Володин сообщил о возможном переносе второго чтения законопроекта о поправке к конституции

Москва, 30 января. Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» в Госдуме может быть пересено с 11 февраля на более позднюю дату. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что ко второму чтению поступило большое количество поправок.

«Для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок», — отметил Володин.

По его словам, Совет Госдумы рассмотрит данный вопрос 3 февраля. Второе чтение могут перенести на конец февраля или начало марта.

Володин подчеркнул, что внесение поправок к конституции — это очень ответственный вопрос, поэтому изменения требуют всестороннего обсуждения.

«Нам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами», — сказал председатель Госдумы.

Он также отметил, что в Госдуме не ожидали такого большого количества предложений.

«Видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения», — подытожил Володин.

Напомним, внести ряд поправок к конституции предложил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. Законопроект о поправке к конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Подготовкой предложений о внесении поправок занимается специальная рабочая группа.