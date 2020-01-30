Путин назначил Оверчука представителем РФ в Совете ЕЭК

Москва, 30 января. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Алексея Оверчука представителем страны в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить заместителя председателя правительства РФ Оверчука А. Л. представителем РФ в Совете Евразийской экономической комиссии», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания президентом.

Оверчук с марта 2011 года занимал должность заместителя главы Федеральной налоговой службы: помимо прочего, координировал и контролировал деятельность управления стандартов и международного сотрудничества.

21 января 2020 года получил пост заместителя председателя Кабмина РФ. Ему поручили вопросы развития информационных технологий и телекома.

Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданный по решению президентов РФ, Белоруссии и Казахстана. ЕЭК функционирует на основе договоров, заключенных 18 ноября 2011 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ильи Гудкова гендиректором Российского экологического оператора (РЭО). Как уточняют «Известия», он будет занимать данный пост в течение ближайших трех лет.