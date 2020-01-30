Пользователи Instagram восхитились фигурой отдыхающей на Бали певицы Елки

Москва, 30 января. Российская исполнительница Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) проводит отпуск на Бали. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала новое фото, фолловеры восхитились фигурой певицы.

Пользователи социальной сети заметили, что певица сильно похудела. Так, на одном из снимков артистка запечатлена бегущей в купальнике по пляжу, пишет «Газета Кемерова».

«Смотри, как красиво я убегаю от ответственности», — оставили шутливый комментарий под фото артистка.

Многих фолловеров восхитила фигура Елки. Участники обсуждения отметили, что певица выглядит «великолепно и волшебно».

«Какая шикарная фигура! Почему вы всегда ее прячете?» — интересовались комментаторы.

Однако некоторые юзеры выразили беспокойство, по их мнению, певица чересчур худая.

«Зачем так сильно худеть, это же некрасиво», — отметили пользователи.

Как сообщали «Дни.ру», певица Елка отдыхает на острове Бали вместе с подругами. На одном из фото артистка запечатлена со своим стилистом Анной Савельевой. Певица предстала в свободном платье и кроссовках. Как отмечала исполнительница, во время отдыха, пока ее приятельницы занимаются полезными делами, она «поет и кормит комаров».