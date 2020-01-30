Игорь Николаев признался, на какую пенсию рассчитывает

Москва, 30 января. Популярный композитор Игорь Николаев признался, что рассчитывает получать пенсию в размере 50 тысяч рублей.

Исполнитель сообщил, что звание народного артиста России, которое он получил в конце прошлого года, дает прибавку к пенсии. По его словам, так размер его пенсии был бы 20 тысяч рублей, однако за счет звания народного артиста он будет получать на 30 тысяч рублей больше.

«Я еще не на пенсии — пенсионный возраст ведь подняли. Но вроде за «народного» добавляют тридцатку. Если обычная пенсия тысяч двадцать, то будет пятьдесят», — сказал 60-летний артист в интервью изданию «7дней.ру».

По мнению Николаева, здоровье может подвести любого человека, поэтому нужно радоваться любым деньгам от государства, даже если они не очень большие, указал «Царьград».

Напомним, в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ Игорю Николаеву.

Ранее музыкант после почти 20 лет молчания рассказал о своих отношениях с бывшей женой, певицей Наташей Королевой. Николаев сообщил, что не подписан в социальных сетях на аккаунты экс-возлюбленной, но она иногда отмечает его на разных публикациях, и он порой даже ставит лайки.

Николаев состоял в браке в Королевой с 1992 по 2001 год. Психолог Борис Хигер считает, что пара разошлась не из-за неверности Николаева. По его мнению, причина разрыва кроется в том, что исполнитель не удовлетворял певицу во время интимной близости.