Дочь Михаила Ефремова рассказала об «угасающей» от алкоголя матери

Москва, 30 января. Анна-Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, призналась в проблемах матери с алкоголем. Девушка рассказала, что разум Ксении Качалиной «угасает».

В своем Instagram 19-летняя дочь некогда звезды телеэкранов написала, что перестает узнавать родительницу, и теперь та стала ей «неудобна». По словам девушки, от Качалиной «несет алкоголем на половину улицы».

«Мать медленно угасает. Алкоголики удивительно долго живут. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо», — рассказывает Ефремова.

Девушка отметила, что с конца 2019 года она перестала испытывать боль при виде страдающей пагубным пристрастием матери и придумывать для отца новый повод избежать встречи.

Ефремова делится с фолловерами, что боится повторить судьбу матери.

«Снова проговариваю про себя: не мое будущее, не мое настоящее, не стану такой, не обязательно общаться. Ее лицо искажает уродливое подобие флиртующей улыбки, она встает в кривую позу», — описывает она.

Ранее экс-супруга Ефремова актриса Ксения Качалина в прямом эфире открыто заявила о своем пагубном пристрастии к спиртному, напоминает «Вечерняя Москва». После развода артистов Анна-Мария поселилась в интернате, приезжая к отцу лишь на выходные.

Как передает портал «Дни.ру», зависимость от спиртного взяла над Качалиной верх после расставания с Ефремовым. С этого момента актриса перестала следить за собой и домом и пришла к тому, что для «поддержания хорошего самочувствия ей «нужна одна бутылка в день».