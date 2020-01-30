Сенцов признал, что никто на Украине не знает, как вернуть Крым

Киев, 30 января. Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за проведение терактов в Крыму, заявил, что у Киева нет никакого плана по возвращению полуострова. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Голос Америки».

Сенцов считает, что только экономические меры в отношении России могут помочь Украине вернуть Крым, а также контроль над Донбассом.

«Ни у кого его нет (плана. — Прим. ФАН), никто не знает, что делать. Я всегда говорю, что вопрос возвращения Крыма — это стратегический вопрос и на долгие годы», — заявил режиссер.

По мнению Сенцова, США и Европе нужно продолжать санкционное давление на Россию.

«Мы можем просто не сдаться», – подытожил украинский режиссер.

Ранее Олег Сенцов заявил, что Украине необходимо «вернуть» ядерное оружие, передает НСН. В Госдуме РФ отметили, что Москва не вернет Киеву это оружие, но готова подписать новое соглашение о мире и сотрудничестве.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате законного референдума после госпереворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали более 90% жителей полуострова и Севастополя.

После этих событий Сенцов был задержан в Крыму по подозрению в подготовке терактов. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) и проведении террористических актов на территории Крыма. Сенцов вернулся на родину в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. После это режиссер заявил, что вернется в Россию «только на танках», передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.