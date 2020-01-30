Золото подорожало после заявлений США по коронавирусу

Вашингтон, 30 января. Цена на золото растет в четверг утром после того, как заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла касательно экономического влияния коронавируса вызвали рост спроса на более надежный драгметалл. Об этом говорят данные торгов.

Отмечается, что по состоянию на 8​​​.57 по московскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,65 доллара, или на 0,49%. Она составила 1578 долларов за тройскую унцию.

При этом стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,54% и достигла 17,582 доллара за унцию. Как считают эксперты, трейдеры обратили внимание на заявления американского политика по итогам заседания, на котором регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых.

Утром Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных превысило 7700 человек. По данным ведомства, первый случай заражения зафиксирован в Тибете, ранее остававшимся единственным китайским регионом, где до сих пор не было выявлено случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом. За последние сутки власти Китая получили информацию о более чем 1700 новых случаев заболевания. 38 человек погибли от осложнений после заражения вирусом. Из больниц выписано 124 выздоровевших человека.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса, стало известно в декабре прошлого года. Эпидемия началась в городе Ухань, расположенном в китайской провинции Хубэй. За пределами Китая случаи заболевания зарегистрированы в Японии, США, Канаде, Франции, Германии, Финляндии и других странах. В России на сегодняшний день не выявлено заразившихся новым типом коронавируса.