Супруг Гагариной отреагировал на слухи о разводе

Москва, 30 января. Фотограф Дмитрий Исхаков отреагировал на слухи о разводе с известной певицей Полиной Гагариной, заверив фанатов, что беспокоиться не о чем.

Поклонники недавно обратили внимание на странное поведение исполнительницы: она отписалась от мужа в Instagram, а также перестала носить обручальное кольцо. Фанаты тут же развернули в Сети дискуссию, сочтя, что артистка готовится к разводу.

Многочисленные комментарии с вопросами поклонники Гагариной оставили и под одной из публикаций Исхакова. Они спросили фотографа, что происходит на самом деле.

«Так. Малыши. Вы чего тут расшумелись?! У нас все вот так (палец вверх), так что давайте полегче», — ответил муж Гагариной взволнованным интернет-пользователям.

Однако далеко не все поверили фотографу на слово. Многие стали переспрашивать, точно ли в отношениях пары нет разлада.

Напомним, что брак с Исхаковым стал для Гагариной вторым. С 2007 по 2010 год она состояла в отношениях с актером Петром Кисловым, которому родила сына Андрея. Осенью 2014 года певица вышла замуж за Исхакова, пара спустя три года стала родителями — на свет появилась девочка Мия.

Совсем недавно супруги летали отдыхать на Мальдивы. Как признавалась сама певица, дорога стала настоящим мучением: с маленькой дочкой Мией она перенесла три перелета и сильную турбулентность.

В своем Instagram певица активно делилась кадрами с отдыха. Несколько из них привлекли особое внимание фанатов, которые заявили, что Гагарина выглядит «недостаточно женственно» и больше похожа на человека, «страдающего от анорексии».