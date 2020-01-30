Сенатор от Севастополя Алтабаева прокомментировала свое включение в санкционный список США

Соединенные Штаты ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым, а также против нескольких крымских и севастопольских политиков. Фигурантка списка, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала эти действия незаконными и противоречащими международному праву.

Минфин США опубликовал список, включающий восемь физических лиц и компанию, осуществляющую железнодорожные пассажирские перевозки в Крым. На фигурантов списка правительство США накладывает ряд экономических санкций.

В списке фигурируют — оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания «Гранд Сервис Экспресс», а также: сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, замглавы горизбиркома Севастополя Лидия Басова, председатель горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко, гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, секретарь горизбиркома Севастополя Екатерина Пыркова, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Все вышеперечисленные, за исключением Ганова, накануне были включены в санкционный список ЕС за участие в организации выборов в Крыму в 2014 году. Аналогичные санкции ввела Канада.

Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева, комментируя Федеральному агентству новостей появление ее имени сразу в двух санкционных списках, с юмором отметила, что она попала в хорошую компанию.

«Могу сказать, что в этом списке очень приличные люди, так что я в хорошей компании, — сказала сенатор от Севастополя. — Поэтому для меня включение в этот список — это не то событие, которое нанесло какой-то удар по моему внутреннему миру. Но вообще, должна напомнить, что все крымчане, севастопольцы уже давно находятся под западными санкциями. Это касается, в том числе, ограничения возможностей выезда в другие страны — Европейского союза, Шенгена и так далее. Это реальность, в которой мы живем вот уже шесть лет. Но это только одна сторона медали».

По словам Алтабаевой, если посмотреть на ситуацию глобально, нельзя не отметить, что такая политика по отношению к жителям Крымского полуострова не просто незаконна — это нарушение основополагающих принципов международного права, о приверженности которым так любят говорить на Западе.

«Другая сторона медали такова: США и страны Евросоюза, вводя санкции против жителей и руководства Крымского полуострова, тем самым грубо попирают права человека и все нормы, касающиеся прав человека и прописанные в международном праве. Таким образом, мы в очередной раз видим, что Запад проводит политику, демонстрирующую ни в коем случае не здравомыслие. Наоборот, мы видим прямое нарушение прав человека и международного права. Это не может не огорчать», — подчеркнула Екатерина Алтабаева.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Москва неоднократно подчеркивала, что это решение полностью соответствует международному праву и Уставу ООН, а все санкции против жителей полуострова являются незаконными.

Движение пассажирских поездов в Крым началось в декабре 2019 года, перевозки осуществляет специально созданная для этого компания «Гранд Сервис Экспресс», которая работает только на этом направлении.