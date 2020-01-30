Омский омбудсмен рассказала о девочке-подростке, весившей 25 килограммов

Омск, 30 января. Мать девочки-подростка из Омска, которая по религиозным соображениям отказывалась от лечения дочери весом 25 килограммов, ранее жаловалась на психологическое давление на семью и неверный диагноз, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

Ранее сообщалось, что жительница Омска по религиозным соображениям отказывалась лечить дочь, которая страдала анорексией. Она не впускала врачей домой и отказывалась направлять ребенка в гастроэнтерологическое отделение. В конце прошлого года 14-летнюю девочку осмотрел врач в присутствии полиции, и ее увезли на скорой в больницу. В тот раз мать письменно отказалась от обследования и лечения, но ее отказ в итоге был признан судом незаконным, и девочку все же отправили в медучреждение.

Степкина сообщила, что девочка находилась под наблюдением врача-эндокринолога с 2013 года, в 2016 ей диагностировали состояние, предшествующее анорексии. До 2018 года ребенок шел на поправку, однако потом девочка резко стала терять вес.

«В августе 2019 года (ко мне. — Прим. ФАН) обратилась жительница Омска с жалобой на оказание психологического давления на ее семью и ребенка, на оказание некачественных медицинских услуг и постановку неправильного диагноза ее 14-летней дочери», — цитирует РИА Новости омбудсмена.

Отмечается, что девочка дважды проходила курс лечения в стационаре, но мать забирала ребенка до окончания планируемого обследования.

По словам Степкиной, сейчас органы опеки и попечительства Омска рассматривают вопрос об ограничении матери в родительских правах.