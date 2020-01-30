Прокуратура проверяет обстоятельства побега преступника из здания суда в Новокузнецке

Новокузнецк, 30 января. Прокуратура Кемеровской области начала проверку в связи с побегом преступника из здания суда в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 29 января в Кузнецком районном суде. 33-летний житель Междуреченска ударил конвоира, который вывел преступника в туалет, и сбежал из здания, передает «Газета Кемерова».

«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о содержании обвиняемых под стражей в конвойном помещении», — рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре Кемеровской области пообещали устранить все выявленные нарушения. Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Отметим, что сбежавший мужчина был осужден на 15 лет за грабеж. Как пишет «ФедералПресс», ранее преступника неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

После побега Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают осужденного и устанавливаю, надлежащим ли образом проводилось конвоирование, передает телеканал «360».