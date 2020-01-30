В Минкультуры Челябинска объяснили отмену мартовского концерта Элджея

Москва, 30 января. Концерт рэп-исполнителя Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк), который был запланирован в марте в Челябинске, отменен. Об этом в четверг сообщили организаторы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, концерт «вынужденно перенесен по независящим от организатора и артиста обстоятельствам». Денежные средства за реализованные билеты обещают вернуть. Согласно данным сайта Кассы.ру, стоимость одного билета начиналась от 500 рублей.

В пресс-службе регионального министерства культуры «Интерфаксу» заявили, что накануне в адрес организаторов концерта ведомство направило официальное письмо. Отмечается, что в министерство поступали систематические обращения жителей Челябинска, которые переживали касательно того, что на концерт с возрастным ограничением «16+» смогут пойти их несовершеннолетние дети.

В обращениях говорится о том, что тексты многих песен рэп-музыканта содержат нецензурную лексику, пропаганду наркотиков и секса.

«В связи с этим мы направили письмо организаторам с требованием обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил», — передает издание слова представителя ведомства.

На официальной странице мероприятия отмечается, что 15 марта артист должен был представить в Челябинске свой новый альбом.

Напомним, в 2018 году концерт популярного рэпера Элджея в Якутске отменили из-за угроз, которые поступили в адрес артиста.