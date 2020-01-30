Эксперт Колесниченко объяснил новые санкции против Крыма слабостью Вашингтона

Москва, 30 января. Санкции США против Крыма говорят о слабости Вашингтона, который утрачивает свое мировое влияние. Об этом заявил председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

По его словам, эти меры нужны американской стороне, чтобы не допустить снятия ограничений с России со стороны Евросоюза.

«Очередные санкции США связаны только с одним: Соединенные Штаты пытаются постоянно напоминать европейским партнерам о необходимости держать на расстоянии Россию, поскольку очень точно оценивают возможность снятия санкций с России Евросоюзом. Так они напоминают, что находятся на одной «линии фронта» против РФ: мол, нельзя допускать, чтобы отношения с Россией потеплели, а нужно вместе вести борьбу», — рассказал эксперт радио Sputnik.

Колесниченко считает, что ограничительные меры стали очередным подтверждением того, что США теряют свое влияние как на европейских партнеров, так и на мировое сообщество. Этот процесс политик назвал «позитивным сигналом».

Накануне американский минфин сообщил о расширении «крымских» санкций против РФ, напоминает Infox.ru. В санкционный список вошли восемь физических лиц, в числе которых оказались врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк, а также российская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс», являющаяся оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

В Госдуме новые ограничительные меры США по достоинству не оценили. Член думского комитета по международным делам Антон Морозов назвал введение дополнительных санкций в отношении российской стороны бесполезным мероприятием, сообщает «ФедералПресс». Он указал на то, что ограничения Вашингтона не смогут повлиять на работу перевозчика, поскольку он действует на территории России.