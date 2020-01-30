Совет Федерации поддержал введение в Совбезе РФ должности зампредседателя

Москва, 30 января. Совет Федерации одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о постоянном члене структуры. Назначать на соответствующий пост и освобождать от него будет глава государства.

«Я думаю, что решение правильное. У Дмитрия Анатольевича Медведева хороший опыт. Он был и президентом, и председателем правительства. На мой взгляд, на этой должности он будет полезен России», — прокомментировал одобрение закона депутат Госдумы Евгений Марченко.

В беседе с ФАН парламентарий напомнил, что в документе оговаривается и вопрос полномочий зампреда. Их также определит президент.

«Повышается роль Совета безопасности, мы с вами видим, сколько всего в мире происходит. Сейчас новое время и новые вызовы», — добавил член комитета по государственному строительству и законодательству.

По его мнению, введением этой должности президент «усиливает Совет безопасности, укрепляет его».

Ранее свою позицию агентству также озвучили и другие депутаты. Так, в поддержку введения новой должности в Совбезе высказался Сергей Вострецов. По его словам, такие меры — ответ на непростую обстановку на международной арене.

Михаил Емельянов, в свою очередь, указал на «политический момент». Он считает, что глава государства мог предложить уходящему премьеру «что-то, если не равноценное, то близкое».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность зампреда Совбеза экс-главы правительства Дмитрия Медведева 16 января. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.