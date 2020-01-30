Компания UPS заказала 10 тысяч электромобилей у экс-основателя Yota

Нью-Йорк, 30 января. Американская корпорация United Parcel Service (UPS) заказала 10 тыс. электромобилей на общую сумму 400 млн евро у британской компании Arrival, которую учредил экс-руководитель российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов. Об этом сообщает британский таблоид The Guardian.

Согласно подсчетам издания, сумма контракта варьируется от 400 млн до 600 млн евро. Стоимость одного транспортного средства может составлять до 60 тыс. евро, что эквивалентно цене автомобиля Telsa 3 американского предпринимателя Илона Маска.

Уточняется, что первая партия на 10 тыс. электрокаров Arrival появится в Британии, Европе и Северной Америке в ближайшие четыре года.