ФЗНЦ призвал Роскомнадзор подать в суд на Facebook, YouTube и Twitter

Москва, 30 января. Фонд защиты национальных ценностей призвал Роскомнадзор обратиться в суд с исками против социальных сетей Facebook, Twitter и YouTube, зарегистрированных в США и нарушающих нормы законодательства РФ. Об этом сообщил глава ФЗНЦ, журналист и общественный деятель Александр Малькевич.

Он отметил, что западные соцсети систематически пренебрегают правилами хранения и обработки персональных данных российских пользователей, и призвал бороться с игнорированием законов РФ.

«Больше тянуть нельзя!» — подчеркнул Малькевич в своем Telegram-канале.

Президент ФЗНЦ напомнил о произошедшем в 2016 году случае блокировки — тогда Роскомнадзору пришлось прибегнуть к крайним мерам в отношении Linkedin.com. Принадлежащий корпорации Microsoft интернет-ресурс нарушал права российских пользователей на неприкосновенность частной жизни, а представители компании игнорировали направленные им предупреждения.

«Считаю, что по аналогии пора поступить также с Facebook, Twitter и YouTube. Во всяком случае, начинать строго с них спрашивать», — написал Малькевич.

От лица ФЗНЦ он уже направил Роскомнадзору просьбу подать в суд иски, чтобы признать действия руководства упомянутых соцсетей противоречащими нормам федерального закона «О персональных данных». Кроме того, Малькевич требует внести интернет-ресурсы в «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных».

Напомним, согласно закону о персональных данных, действующему с 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории РФ. Сайты, игнорирующие данное правило, на основании решения суда будут вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и блокироваться, если нарушения не будут исправлены.

Как отмечал ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов, Facebook, YouTube, Google, Twitter несут в себе ощутимую угрозу как для безопасности данных своих пользователей, так и их информационной гигиены — блокируют аккаунты официальных и общественно значимых лиц РФ, при этом дают возможность высказаться деструктивным элементам.

С его мнением согласился политолог Александр Дудчак, который подчеркнул, что Facebook ведет себя по-хамски: одних пользователей блокирует без объяснений, в то время как у других «процветает политика фашизма и национализма».

Политолог Сергей Марков призвал не использовать для общественного диалога Facebook, а развивать свои социальные медиа.