Диетолог объяснила, кому нельзя есть помидоры

Москва, 30 января. Помидоры не всегда приносят организму пользу, при ряде проблем со здоровьем они могут быть противопоказаны. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, из-за большого количества органических кислот томаты противопоказаны при гастрите и язве желудка. Также употреблять в пищу плоды не следует при наличии камней в почках.

«Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое не полезно для нашего организма», — уточнила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

Специалист отметила, что зачастую кетчуп не содержит томатов, в качестве их замены в составе соуса выступает сливовое, яблочное или тыквенное пюре с различными вкусовыми добавками, красителями и ароматизаторами.

В связи с этим Соломатина порекомендовала использовать вместо кетчупа качественную томатную пасту, в которую можно добавлять специи по собственному вкусу.

В то же время врач напомнила о ряде полезных веществ, содержащихся в томатах — витаминах, микро- и макроэлементах, а также пигменте ликопине, который оказывает антиоксидантное действие на все органы, благотворно влияет на предстательную железу и способен предотвратить онкологию.

Диетолог отметила, что термически обработанные помидоры имеют больше пользы, чем свежие, поэтому перед употреблением их предпочтительно непродолжительное время тушить на медленном огне.

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