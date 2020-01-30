Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Москва, 30 января. Гражданка Израиля Наама Иссахар, осужденная российскими властями за контрабанду наркотических средств и помилованная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, освобождена из колонии в Московской области. Об этом журналистам в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

«В соответствии с указом президента о помиловании Иссахар покинула колонию. Она находится на свободе», — передает ТАСС слова собеседника.

Напомним, весной прошлого года израильтянка Иссахар была задержана в транзитной зоне воздушной гавани «Шереметьево». При себе у девушки нашли 9,6 грамма гашиша. После этого гражданке Израиля было предъявлено обвинение в контрабанде запрещенных веществ. В октябре того же года столичный суд приговорил Иссахар к 7,5 годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков.

Об освобождении 25-летней Иссахар главу российского государства просил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. 29 января президент Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки.

В среду Яффа Иссахар, мать Наамы, заявила, что ждет того момента, когда сможет снова обнять свою дочь. Она выразила огромную благодарность Путину за помилование ее дочери.