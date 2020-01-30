Вернувшегося из Китая мужчину госпитализировали в Туле

Тула, 30 января. Вернувшийся из Китая житель Тулы госпитализирован с признаками ОРВИ, об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

Как уточнили в ведомстве, вечером 29 января был зарегистрирован случай заболевания острой респираторно вирусной инфекцией у жителя Тулы. Известно, что он отдыхал на острове Хайнань Китайской Народной Республики.

«Больной госпитализирован в инфекционное отделение, за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование», — говорится в публикации пресс-службы.

Утром Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных превысило 7700 человек. По данным ведомства, первый случай заражения зафиксирован в Тибете, ранее остававшимся единственным китайским регионом, где до сих пор не было выявлено случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом. За последние сутки власти Китая получили информацию о более чем 1700 новых случаев заболевания. 38 человек погибли от осложнений после заражения вирусом. Из больниц выписано 124 выздоровевших человека.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса, стало известно в декабре прошлого года. Эпидемия началась в городе Ухань, расположенном в китайской провинции Хубэй. За пределами Китая случаи заболевания зарегистрированы в Японии, США, Канаде, Франции, Германии, Финляндии и других странах. В России на сегодняшний день не выявлено заразившихся новым типом коронавируса.