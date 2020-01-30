Жители района Хандарат рассказали о преступлениях боевиков в Сирии

Дамаск, 30 января. Жители района Хандарат, расположенного на окраине города Алеппо в Сирии, рассказали о преступлениях боевиков. Люди опасаются, что сюда снова может вернуться война.

Район несколько лет назад освободили от боевиков, однако линия фронта проходит всего в двух километрах от Хандарата, поэтому сюда периодически долетают снаряды.

«У меня погибли двое детей. Боевики покоя нам не дают. У нас ни дверей, ни крыши над головой. Все разрушили их снаряды», — рассказала местная жительница Анина Масуф.

Из-за террористов целых домов в Хандарате практически не осталось, поэтому нескольким семьям приходится ютиться под одной крышей. В основном здесь проживают палестинские беженцы.

Когда боевики захватили Хандарат, они прямо на улице жестоко казнили 12-летнего подростка. Казнь сняли на мобильный телефон, а видео выложили в Сеть. По словам местных жителей, подобных убийств были десятки — боевики лишали жизни детей, а тела оставляли на перекрестках.

Жительница Хандарата Милад Рахме рассказала, что прямо на ее глазах боевики зарезали молодого солдата. Кроме того, террористы взорвали больницу.

«Я видела, как их снайпер убил двоих моих соседей. Я это не забуду никогда», — вспоминает женщина.

Анина Масуф сообщила, что в захваченном боевиками Хандарате царил голод — ее годовалая дочь тогда похудела до пяти килограммов. Это время местные жители вспоминают с ужасом.

Террористов выгнали из Хандарата еще в 2016 году, однако они закрепились недалеко от района. Боец проасадовского военизированного формирования «Лива аль-Кудс» Ахмат Маджиб рассказал, что боевики хотят вернуть контроль над Хандаратом, поскольку эта территория для них стратегически важна. Есть опасения, что террористы будут использовать джихад-мобили.

Ранее Сирийская арабская армия успешно начала наступление на позиции боевиков к юго-западу от Алеппо. САА удалось освободить ряд опорных точек в пригородах.