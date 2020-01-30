Москва, 30 января. Диетолог Алексей Ковальков рассказал, что польза тростникового сахара является опасным для людей заблуждением.

По словам руководителя клиники «Коррекция веса», в обществе распространено мнение о том, что сахар является «белой смертью», а тростниковый сахар якобы полезен для здоровья. Как передает радио Sputnik, специалист уточнил, что сахаросодержащие продукты действительно приводят к ожирению, сахарному диабету и всем вытекающими из этого неприятными последствиям.

При этом, по его словам, способы защиты от сахара вызывают вопросы. Диетолог Ковальков объяснил, почему тростниковый сахар не полезнее обычного.

«Люди стараются найти замену сахару. Первая — это сахарозаменитель. Вторая — замена белого сахара на какой-то более натуральный. Например, на тростниковый, темный, коричневый и так далее. Но любой сахар и есть сахар. Это биохимическая формула, состоящая из фруктозы и глюкозы», — подчеркнул врач.

Диетолог объяснил, что тростниковый сахар, коричневый или бурый являются, скорее, маркетинговым ходом. Он напомнил, что такой сахар в магазинах стоит намного дороже обычного.

Ранее специалисты определили лучшие марки тростникового сахара в России. Соответствующее исследование провел экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль. Известно, что всего эксперты проверили семь торговых марок: «Брауни», «Золотой тростник», «О`кей», «Мистраль», Milford, Maitre и Dan Sukker. Лабораторное исследование показало, что по микробиологическим показателям все участники безопасны, однако двух производителей специалисты уличили в недостоверной маркировке. Так, торговые марки Maitre и Dan Sukker не указали на упаковках содержание сернистого ангидрида или диоксида серы, поэтому уступили остальным пяти производителям.

По итогам испытаний к покупке рекомендован тростниковый сахар марок «Мистраль», «Брауни», Milford, «Золотой тростник» и «О`кей». Эксперты объяснили, что решили провести проверку именно тростникового сахара, поскольку он считается менее вредным для здоровья, чем традиционный белый. Благодаря технологии производства в нем сохраняется больше витаминов и микроэлементов. Особенно, уточняют специалисты, витаминов группы B, кальция, калия и железа. Кроме того, в отличие от более привычного белого подсластителя он имеет особенный карамельный привкус.