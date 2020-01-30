Раввин Борода назвал преступными попытки западных стран переписать военную историю

Москва, 30 января. Позиция еврейской общины по отношению к пересмотру истории довольно резкая, происходящее в современной Украине, Польше и странах Прибалтики касательно героизации преступников и замалчивания правды неприемлемо и преступно. Об этом заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), участник соревнований Ironman раввин Александр Борода.

Глава ФЕОР отметил, что тема Второй мировой войны всегда имела важное значение для еврейского народа, не только в юбилейный год Победы. По его словам, «именно победа над нацизмом сохранила» еврейский народ, в связи с этим еврейская община имеет достаточно резкую позицию по отношению к пересмотру истории и итогов войны, Холокоста и ответственности.

«Мы всегда выступаем категорически против каких-либо игр с историческими фактами, с нежеланием признать свою вину в пособничестве фашизму. То, что творится в современной Украине, Польше, странах Прибалтики касательно героизации преступников, замалчивания правды — неприемлемо и преступно. То, что мы всегда готовы выступать против такой политики — считаю важным», — заявил раввин РИА Новости.

Борода добавил, что, чем больше общественных организаций будет осуждать искажение истории, тем больше вероятность, что мнение еврейской общины будет услышано.

Напомним, Варшава неоднократно предпринимала попытки переписать историю Второй мировой войны, уменьшив роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. В частности, польский сейм принял резолюцию, согласно которой СССР наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало войны.

На Украине во Львове и Киеве 1 января прошли факельные шествия в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры, главы Организации украинских националистов (запрещена в России), известного своим сотрудничеством с фашистской Германией. По некоторым данным, в маршах приняли участие от 1,5 до 2 тысяч человек.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о недопустимости героизации Бандеры, запятнавшего себя не только терактами, но и тем, что имел прямое отношение к запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии.

Российский лидер Владимир Путин, говоря о проблеме искажения истории, подчеркнул, что РФ должна противопоставить попыткам Запада внушить общественности лживые псевдоисторические данные, предоставив объективную информацию. Он напомнил о создании центра архивных фото- и видеоматериалов, которые не позволят «извращать историю» и наносить ущерб памяти предков, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом.