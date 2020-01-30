Роскачество рассказало о пользе подсолнечного и оливкового масел

Москва, 30 января. Роскачество изучило состав подсолнечного и оливкового масел и пришло к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного продукта над другим нельзя.

«Для объективной оценки определим ряд критериев и рассмотрим полезность оливкового и подсолнечного масел относительно каждого из них», — рассказал доктор химических наук, профессор Юрий Султанович.

В Роскачестве напомнили, что полиненасыщенные жирные кислоты нужны организму для профилактики атеросклероза, улучшения питания тканей, кровообращения, а мононенасыщенные способны уменьшить уровень холестерина и препятствовать образованию тромбов. К примеру, подсолнечное масло в большей степени является источником омега-6, а оливковое — омега-9.

В исследованных экспертами маслах разное содержание витамина Е, который нужен для замедления старения клеток и укрепления сердечно-сосудистой системы. В 100 граммах подсолнечного масла содержится 40–60 миллиграмм, а в 100 граммах оливкового — 12 миллиграмм. При этом минеральных элементов в этих продуктах не очень много.

Кроме того, по данным специалистов, в подсолнечном масле в два раза больше фитостеролов, чем в оливковом.

«Ежедневно употребляя эти масла в небольших количествах, например по одной столовой ложке каждое, вы укрепите здоровье», — констатировали в Роскачестве.

Ранее Роскачество развеяло миф о высоком содержании кальция в йогуртах. Эксперты подчеркнули, что сыр, например, «Голландский» и «Пошехонский» жирностью 45%, и сгущенное молоко лучше удовлетворят потребность организма в этом важном макроэлементе.