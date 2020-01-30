حصاد أخبار سوريا في 29 يناير/كانون الثاني: البنتاغون يستخدم خسائر الولايات المتحدة من الهجوم الصاروخي الإيراني ضد ترامب ، الحسكة ضد استبداد المسلحين ا

سوريا 29 يناير/كانون الثاني: ارتفع عدد الجنود الأمريكيين المصابين إلى 50 بعد الهجوم الصاروخي الإيراني. سلطات الحسكة ترفض الاستبداد "المدرسي" الكردي.

ضحايا جدد لضربة إيران على القاعدة الأمريكية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، المقدم توماس كامبل، عن ارتفاع عدد الجنود الأمريكين المصابين إلى 50 بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.

تم تشخيص كل العسكريين بالارتجاج. وأكد المتحدث باسم "البنتاغون" أن عدد الضحايا قد يزيد. إن موقف الولايات المتحدة من هذه القضية مريح للغاية، ويمكن أن يعترف بعض الأمريكيين بانهم أصيبوا في وقت لاحق، وعلى العكس من ذلك، قد يتم الاعتراف بهم كضحايا أولا ثم يتمتعون بصحة جيدة.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" "كما أشرنا سابقا فإن هذا العدد مخصص للحظة الحالية فقط، ويمكن أن يتغير في أي وقت، سنبلغ فورا عن التغييرات".

ازداد عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية في 8 يناير/كانون الثاني من 0 إلى 50 خلال ثلاثة أسابيع. ولم يعترف "البنتاغون" بضحية واحدة نتيجة الضربة الصاروخية التي قام بها الحرس الثوري الإسلامي ردا على اغتيال قاسم سليماني. وقالت مصادر إيرانية لـ "CitizenTruth"، وهي بوابة أمريكية مستقلة، إن 143 جنديا أمريكيا قتلوا وأصيب أكثر من 500.

وزارة الدفاع الروسية تتهم الولايات المتحدة بالنفاق

ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، كلمات رئيس وزارة الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، حول تصرفات روسيا في سوريا بأنها "نفاق".

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، إن واشنطن "قلقة" بشأن الوضع في إدلب. وفقا له فإن تصرفات روسيا وسوريا "تعوق إقامة هدنة في إدلب".

أشار كوناشينكوف إلى أن كل هزيمة إرهابية في سوريا تسبب شعورا "بالقلق" في واشنطن.

وأضاف "كل تصاريح وزارة الخارجية حول سوريا و"القلق" بشأن المعاناة المزعومة "للمدنيين" يتم الإعلان عنها في وقت هزيمة الإرهابيين الساحقة فقط وتحرير المدنيين السوريين".

وتابع ممثل وزارة الدفاع الروسية "الجانب الأمريكي كان صامتا عندما شن إرهابيون من منطقة خفض التصعيد في إدلب هجوما واسعا على مواقع الجيش العربي السوري والذي رافقه هجمات مدفعية على المباني السكنية للمدنيين في سوريا".

وأكد كوناشينكوف "في ظل التغريدات المنافقة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، حين قصفت أمريكا الرقة، يؤسس السوريين في حلب وتدمر وحماة وحمص حياة سلمية".

الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وحلب

شن الجيش العربي السوري اليوم الأربعاء بنجاح هجوما على موقع المسلحين جنوب غرب مدينة حلب، وحرر الجيش عدة نقاط مهمة في ضواحي حلب وريف إدلب.

تمكنت القوات السورية ، اليوم ظهرا ، من تحرير قرية خربة المعرة والتلال المحيطة بها، بالإضافة إلى قاعدة للوقود ومستودعات في محور خان طومان. وأيضا تم طرد المسلحين من منطقة الراشدين.

أعلن اليوم الأربعاء المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ، اللواء إيغور كوناشينكوف أن الجيش العربي السوري تمكن أثناء الدفاع والهجوم في محافظة إدلب من تدمير 8 دبابات، و 15 مركبة قتال مشاة، و50 شاحنة صغيرة، 8 سيارات مفخخة، 4 طائرات بدون طيار.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أمس الثلاثاء، إن أسباب تصعيد الوضع في إدلب هي أن المسلحين بقيادة "جبهة النصرة" و"هيئة التحرير الشام" (كلاهما محظوران في روسيا) ينتهكان باستمرار الاتفاق على وقف إطلاق النار.

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إصابة مراسلة قناة " RT" في إدلب السورية بجروح خطيرة

أصيبت مراسلة قناة " RT" وفاء الشبروني بجروح خطيرة في مدينة معرة النعمان السورية بمحافظة إدلب

وكان الصحفية يعد تقريرا عن مستودعات الأسلحة التي هجرها المسلحون أثناءالانسحاب، وأثناء التصوير، انفجرت إحدى القذائف، وتم نقل الفتاة على الفور إلى المستشفى في مدينة خان شيخون. ثم تم نقلها إلى مستشفى حماة الحكومي

ويذكر أن معظم محافظة إدلب السورية لا تزال تحت سيطرة الجماعات الإرهابية. ينفذ الإرهابيون بانتظام هجمات على مواقع الجيش السوري وعلى المدن المسالمة

الحسكة ضد الإرادة الذاتية من المسلحين الأكراد في سوريا

أكد مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية أن هيئة التعليم في محافظة الحسكة افتتحت مدرستين جديدتين، تحتوي كل منهما على 13 فصلا، مقدمة من اليونيسف

وقالت مديرة التربية إلهام صاروخان "افتتحت المديرية مدرسة تقع في المنطقة الواقعة بين وسط الحسكة وحي غويران، وستكون هذه المدرسة مخصصة للمرحلة الابتدائية تشارك المدرسة الابتدائية في هذه المؤسسة، وسيتعمل المدرسة بدوام صباحي ومسائي

ووفقا لها، يمكن أن يستوعب كل فصل حوالي 60 طالبا، مما سيساعد في تقليل العبء في المدارس الأخرى، وإجمالا، ستتمكن المؤسسة التعليمية الجديدة من قبول 1500 طالب

وأضافت صاروخان أنه يتم بناء مدرسة أخرى حاليا، والتي ستتكون من 13 فصلا دراسيا، وستقع أيضا في مركز المدينة

وأصبحت هذه الإجراءات ضرورية، حيث يواصل مسلحو ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية بإغلاق المدارس الحكومية الموجودة في منطقة احتلالهم. كما أنها تمنع القاصرين من دراسة المناهج التي وافقت عليها الحكومة السورية، وتطالبهم بالتحول إلى الدراسة باللغة الكردية. ونتيجة لذلك، يُجبر معظم الأطفال على الذهاب إلى المدارس في المدن التي تسيطر عليها دمشق. وبسبب التدفق الكبير للطلاب ، ازدحمت بعض المدارس بشكل كبير

ويرفض سكان الحسكة نقل أطفالهم إلى الدراسة بالمناهج الكردية، حيث بلغ عدد المدارس السورية التي أغلقتها الوحدات الكردية 2423.