Барановская удивила подписчиков Instagram фотографией без макияжа

Москва, 30 января. Знаменитая российская телеведущая и бывшая жена Аршавина Юлия Барановская выложила в своем Instagram необычную фотографию. На снимке журналистка показалась перед подписчиками в «домашнем» виде и без макияжа.
Фотография появилась в Instagram-аккаунте телеведущей накануне, за сутки она набрала почти 35 тысяч отметок «Мне нравится» и около 800 комментариев. На данный момент на Барановскую подписано более 2 миллионов человек.
Поклонники Барановской положительно оценили смелый поступок женщины, подчеркнув, что естественная красота намного важнее косметики и фильтров, пишет «Слово и Дело». Вместе с тем подписчиков ведущей обеспокоил ее усталый вид.
Напомним, ранее Юлия Барановская высказалась о состоянии душевного здоровья своего бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина. По ее мнению, экс-супруг «болен ментально». К такому выводу она пришла из-за того, что Аршавин уже много лет не общается со своими детьми.
«Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен, болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. К счастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает», – цитирует «Газета.ru» Юлию Барановскую.