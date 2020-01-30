Барановская удивила подписчиков Instagram фотографией без макияжа

Москва, 30 января. Знаменитая российская телеведущая и бывшая жена Аршавина Юлия Барановская выложила в своем Instagram необычную фотографию. На снимке журналистка показалась перед подписчиками в «домашнем» виде и без макияжа.

Фотография появилась в Instagram-аккаунте телеведущей накануне, за сутки она набрала почти 35 тысяч отметок «Мне нравится» и около 800 комментариев. На данный момент на Барановскую подписано более 2 миллионов человек.

Поклонники Барановской положительно оценили смелый поступок женщины, подчеркнув, что естественная красота намного важнее косметики и фильтров, пишет «Слово и Дело». Вместе с тем подписчиков ведущей обеспокоил ее усталый вид.

Напомним, ранее Юлия Барановская высказалась о состоянии душевного здоровья своего бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина. По ее мнению, экс-супруг «болен ментально». К такому выводу она пришла из-за того, что Аршавин уже много лет не общается со своими детьми.