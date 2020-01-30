В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом

Пекин, 30 января. Власти провинции Хубэй намерены привлекать к уголовной ответственности носителей нового типа коронавируса, отказывающихся от карантина. Об этом рассказало управление общественной безопасности региона.

Кроме того, к аналогичной ответственности будут привлечены люди, плюющие в других людей с целью их заразить. Как уточнили в ведомстве, власти Китая намерены жестко бороться с преступлениями, связанными с порядком в области здравоохранения и халатностью.

«Будут наказывать лиц, у которых выявлено заражение или подозрение на заражение, но они отказываются от карантина или лечения», — говорится в памятке.

Кроме того, граждан Китая накажут за преднамеренное причинение вреда медицинскому персоналу, нападение на медперсонал, публичное оскорбление или запугивание врачей.

Утром Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных превысило 7700 человек. По данным ведомства, первый случай заражения зафиксирован в Тибете, ранее остававшимся единственным китайским регионом, где до сих пор не было выявлено случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом. За последние сутки власти Китая получили информацию о более чем 1700 новых случаев заболевания. 38 человек погибли от осложнений после заражения вирусом. Из больниц выписано 124 выздоровевших человека.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса, стало известно в декабре прошлого года. Эпидемия началась в городе Ухань, расположенном в китайской провинции Хубэй. За пределами Китая случаи заболевания зарегистрированы в Японии, США, Канаде, Франции, Германии, Финляндии и других странах. В России на сегодняшний день не выявлено заразившихся новым типом коронавируса.