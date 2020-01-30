Пекин выявил зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Пекин, 30 января. Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зарегистрировали в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает в четверг пресс-служба госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным китайского ведомства, вирус просочился во все регионы страны, включая провинции, автономные и специальные административные районы.

Так, по состоянию на 30 января, число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек, сообщал «Ридус». Количество зараженных перевалило за 7,7 тысячи. Полностью выздороветь после болезни удалось 170 пациентам, они уже выписаны. Китайские власти, отмечало издание kp.ru, выделили почти 9 млрд долларов на борьбу с вирусом.

Случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, Штатах, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.

Напомним, вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К главным симптомам инфекции относят повышенную температуру, озноб и сухой кашель. По мнению медиков, новый китайский вирус может появиться на территории РФ в середине предстоящего месяца. Риск его выявления оценивается как высокий.